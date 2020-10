Kritiek lek in Windows TCP/IP stack laat aanvaller op afstand code uitvoeren

Een kritieke kwetsbaarheid in de Windows TCP/IP stack maakt het mogelijk voor aanvallers om op afstand code op clients en servers uit te voeren. Het versturen van speciaal geprepareerde ICMPv6 Router Advertisement pakketten volstaat om systemen over te nemen. Er is geen verdere interactie van gebruikers vereist. Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst van het beveiligingslek is dat met een 9,8 beoordeeld.

Microsoft heeft gisterenavond beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid uitgebracht, die aanwezig is in Windows 10, Windows Server 2019 en Windows Server versies 1903, 1909 en 2004. Het probleem wordt veroorzaakt wanneer ICMPv6 Router Advertisement pakketten een even "length field value" hebben. Dit zorgt voor een buffer overflow, zo blijkt uit een analyse van antivirusbedrijf McAfee.

Volgens Microsoft is er een grote kans dat er op korte termijn misbruik van de kwetsbaarheid zal plaatsvinden, die wordt aangeduid als CVE-2020-16898. "Aangezien het uitvoeren van code in TCP/IP stack plaatsvindt wordt aangenomen dat de aanvaller code met verhoogde rechten kan uitvoeren", zegt Dustin Childs van het Zero Day Initiative. Bedrijven krijgen dan ook het advies om de beveiligingsupdate zo snel als mogelijk te installeren.

Microsoft Outlook

In totaal bracht Microsoft gisterenavond beveiligingsupdates uit voor 87 kwetsbaarheden. Een ander beveiligingslek dat volgens Childs de aandacht verdient bevindt zich in Microsoft Outlook. Door het versturen van een malafide e-mail kan een aanvaller willekeurige code op het systeem met de rechten van de ingelogde gebruiker uitvoeren.

De gebruiker hoeft de e-mail daarbij niet te openen. Een weergave van het bericht in het voorbeeldvenster (preview pane) is voldoende om de kwetsbaarheid te misbruiken. Er is al proof-of-concept exploitcode die misbruik van het beveiligingslek maakt. Ook dit beveiligingslek dienen organisaties snel te patchen, stelt Childs.

Naast de kwetsbaarheden in de TCP/IP stack en Outlook zijn er andere beveiligingslekken in Windows verholpen, alsmede in Microsoft Office, JET Database Engine, Azure Functions, Exchange Server, Visual Studio, PowerShellGet .NET Framework, Microsoft Dynamics en de Windows Codecs Library. De updates worden op de meeste systemen automatisch geïnstalleerd.