Test: virusscanners voor Windows 10 doen niet voor elkaar onder

Het in 2004 opgerichte testlab AV-Test houdt zich al zestien jaar bezig met het testen van antivirussoftware, maar niet eerder werden tijdens één test zoveel beveiligingspakketten als "Top Product" bestempeld. Tijdens de laatste test werden 22 antivirusprogramma's voor Windows 10 met elkaar vergeleken, waaronder het gratis Defender Antivirus dat standaard in het besturingssysteem aanwezig is.

Van de 22 pakketten kregen er 16 het stempel Top Product en wisten er acht de maximale score te halen. Naast zeven commerciële oplossingen, AhnLab, Avira, F-Secure, G Data, Kaspersky, McAfee en NortonLifeLock, gaat het ook om Microsoft Defender Antivirus, dat zoals gezegd een standaardonderdeel van Windows 10 is.

Voor de test werden de anti-viruspakketten beoordeeld op de detectie van malware, prestaties en bruikbaarheid. Voor de drie onderdelen konden de pakketten bij elkaar 18 punten verdienen. Bij de detectie van malware werd er tijdens vier tests getest met 14.000 malware-exemplaren. Dertien pakketten weten alle malware-exemplaren te decteren. De oplossing van Cylance zet de laagste score neer. Bij één van de tests weet de scanner nog geen driekwart van de malware te detecteren.

Tijdens het tweede onderdeel, de prestaties, werd naar zaken als het bezoeken van websites, downloaden van bestanden, installeren en draaien van software en het kopiëren van bestanden gekeken en welke invloed de pakketten hierop hadden. Het enige product dat hier opvalt is Malwarebytes, dat met 4,5 punten onderaan eindigt. Het grootste deel van de antivirusprogramma's scoort de maximale 6 punten, gevolgd door een paar pakketten met 5,5 punten.

Als laatste onderdeel, de bruikbaarheid, kwamen de 'false positives' aan bod. In deze gevallen beschouwt de virusscanner schone software als malware of schone websites als besmet. Iets wat als het bijvoorbeeld om systeembestanden gaat vervelende gevolgen kan hebben. Op dit onderdeel eindigen Cylance, PC Matic en Malwarebytes onderaan.

Uiteindelijk weten AhnLab, Avira, F-Secure, G Data, Kaspersky, McAfee, Microsoft en NortonLifeLock de maximale 18 punten te scoren, gevolgd door Avast, AVG, Bitdefender, BullGuard, ESET, Protected.net, Trend Micro en Vipre Security met 17,5 punten. AV-Test beoordeelt anti-viruspakketten met 17,5 punten of meer als 'Top Product'. Cylance en PC Matic eindigen met respectievelijk 12 en 13,5 punten onderaan.