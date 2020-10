Belastingdienst start campagne om personeel AVG-bewust te maken

De Belastingdienst is per direct een campagne gestart om het bewustzijn van het personeel over de AVG te vergroten. Het is één van de maatregelen die wordt genomen om te voorkomen dat burgers en bedrijven de dupe worden van onjuist gegevensbeheer bij de fiscus, zo laten staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Aanleiding voor de maatregelen is een onderzoek naar een fraudebestrijdingssysteem van de Belastingdienst, de Fraude Signalering Voorziening (FSV), waar het nodige mis mee blijkt te zijn. "De bevindingen uit het onderzoek waren ernstig. Er wordt niet voldaan aan wettelijke vereisten, waaronder de Algemene verordening gegevens (AVG) en noodzakelijke waarborgen rond risico-selectieprocessen en behandeling van fraudesignalen zijn onvoldoende", zo stellen de staatssecretarissen.

Om de problemen te verhelpen is een plan van aanpak opgesteld. Zo worden naast de FSV ook alle andere applicaties en processen getoetst aan de eisen van de AVG, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Archiefwet. "Voor dit alles is het essentieel dat de medewerkers van de Belastingdienst zich – ook gedurende dit proces - bewust zijn van de regels op grond van de AVG, BIO en de Archiefwet en dat zij het melden als zij dingen tegen komen die niet conform deze wetgeving zijn", voegen Vijlbrief en Van Huffelen toe.

De Belastingdienst is dan ook per direct gestart met een bewustheidscampagne rond de AVG. Nieuwe medewerkers hebben bij indiensttreding nu de verplichting een e-learning module AVG te volgen. Vanaf 2021 zal dit voor alle medewerkers elke twee jaar worden herhaald. "Daarnaast zal het management van de Belastingdienst permanent aandacht blijven besteden aan het bewust omgaan met persoonsgegevens. Zodat medewerkers zich blijvend bewust zijn van het belang van voldoen aan deze regelgeving", besluiten de staatssecretarissen.