Belgische corona-app CoronAlert passeert één miljoen downloads

De Belgische corona-app CoronAlert die op 30 september landelijk in België werd gelanceerd is inmiddels de één miljoen downloads gepasseerd. Dat komt neer op zo'n vijftien procent van de Belgische bevolking. Dat laat het Interfederaal Comité Testing en Tracing via Twitter weten.

Het is onbekend in hoeverre de corona-app effect heeft. "Door de hoge privacy van de app zullen wij nooit te weten komen wie er een melding krijgt", zegt Bart Preneel, een cryptograaf van de KU Leuven die bij de ontwikkeling betrokken was, tegenover het Nieuwsblad. "Hoeveel mensen via de app in quarantaine zijn gegaan, weten we dus niet. Dat kunnen we enkel weten door artsen en centra voor contact tracing, die ons laten weten wanneer patiënten bij hen terecht zijn gekomen dankzij de app."

Daarnaast wil de één miljoen downloads ook niet zeggen dat er één miljoen gebruikers zijn. "Het kan zijn dat ze hem downloaden, maar niet gebruiken. Dat weten we niet. We moeten onze info op verschillende plaatsen halen en dat bemoeilijkt de situatie", merkt Preneel op. Het Comité Testing en Tracing weet alleen het aantal downloads.

Verder blijkt dat er de nodige vragen over de werking van CoronAlert zijn. Het gaat onder andere om het invoeren van de code waarmee gebruikers aangeven dat ze met corona besmet zijn. "Het gebruik van de 17-cijferige code heeft voor heel wat vragen gezorgd. Dat is de reden wat wij op onze website coronalert.be een webform hebben gemaakt waar automatisch de koppeling kan gebeuren tussen de activatiecode van de test en de code van de app", laat Karine Moykens, hoofd van het Comité Testing en Tracing, tegenover VRT NWS weten.