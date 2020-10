Slachtoffers helpdeskfraude krijgen zeven miljoen dollar terug van FTC

Tienduizenden mensen die slachtoffer van helpdeskfraude werden krijgen een deel van het geld dat ze aan de oplichters betaalden terug, zo laat de Amerikaanse toezichthouder FTC weten. De fraude begon met software die slachtoffers zelf installeerden en beloofde om de security of prestaties van hun systeem te verbeteren.

Zodra de software werd gestart vond die allerlei zogenaamde fouten. Om deze niet-bestaande problemen te verhelpen moesten slachtoffers de volledige versie aanschaffen, die tussen de 29 en 49 dollar kostte. Na de aanschaf kregen slachtoffers een melding te zien dat ze het opgegeven telefoonnummer moesten bellen om de software te activeren.

Het nummer was van telemarketeers die slachtoffers op misleidende wijze en via bangmakerij zover wisten te krijgen om allerlei onnodige diensten en beveiligingsprogramma's aan te schaffen die wel 500 dollar konden kosten. In 2014 wist de FTC verschillende van deze operaties te sluiten. De bedrijven die zich hier schuldig aan maakten hebben volgens de toezichthouder in totaal tienduizenden mensen voor 120 miljoen dollar opgelicht.

Twee van de bedrijven en hun creditcardverwerker troffen een schikking met de FTC. Als onderdeel van die schikking zullen ze slachtoffers een vergoeding betalen. In totaal gaat het om een bedrag van 7 miljoen dollar dat via 127.000 terugbetalingen onder slachtoffers wordt verdeeld. Dit komt neer op een gemiddelde van 55 dollar per vergoeding. De FTC maakt dit keer gebruik van PayPal om het geld onder slachtoffers te verdelen, wat inhoudt dat die over een PayPal-account moeten beschikken of dit moeten aanmaken.