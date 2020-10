Infectieradar RIVM na ruim vier maanden weer online

Na ruim vier maanden is de infectieradar van het RIVM weer online, waarbij als eerste bestaande deelnemers kunnen deelnemen. Op 6 juni ging de website wegens een beveiligingslek, waardoor vertrouwelijke informatie van deelnemers op eenvoudige wijze toegankelijk was, offline.

Op verschillende manieren houdt het RIVM de verspreiding van infectieziekten, waaronder het coronavirus, in de gaten. Hiervoor wordt onder andere de website Infectieradar gebruikt. Deelnemers kunnen één keer per week doorgeven of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hebben gehad. Bij het aanmelden voor Infectieradar moet een formulier met medische gegevens worden ingevoerd. Het gaat dan om het gebruik van medicijnen en waarvoor dit is, of deelnemers roken of allergieën hebben en of men zwanger is.

Begin juni bleek dat deze invulde formulieren voor derden toegankelijk waren. Deelnemers aan Infectieradar krijgen een uniek nummer van acht cijfers, dat bij het invullen van de vragenlijst zichtbaar in de adresbalk van de browser was. Door het wijzigen van dit cijfer in de adresbalk was het mogelijk om het formulier van iemand anders te bekijken. De kwetsbaarheid was sinds 17 maart bij de lancering van de website aanwezig. Na ontdekking van het beveiligingslek werd de website uit de lucht gehaald en kondigde minister De Jonge van Volksgezondheid aan dat er een geheel nieuwe Infectieradar werd ontwikkeld.

Het RIVM liet begin juli weten dat het hoopte dat de website in september weer in de lucht zou zijn. Dat is echter vandaag geworden. "Infectieradar gaat weer van start. We nodigen stapsgewijs huidige deelnemers uit om wekelijks hun klachten door te geven die passen bij het coronavirus. Zo pikken we veranderingen in verspreiding snel op. Daarna kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden", zo laat het RIVM op Twitter weten. Nieuwe deelnemers zouden zich binnen enkele weken kunnen aanmelden.