Google wijst Chrome-gebruikers op einde van FTP-ondersteuning

Gebruikers van Google Chrome die nog met FTP werken zullen hier binnenkort een apart programma voor moeten installeren. Google eindigt namelijk de ondersteuning van het uit 1971 stammende File Transfer Protocol (FTP). FTP maakt geen gebruik van encryptie waardoor inloggegevens en data als platte tekst naar de FTP-server worden verstuurd. Het wordt dan ook als een onveilig en verouderd protocol beschouwd.

Daarnaast zijn er allerlei veiligere alternatieven voor het uitwisselen van data beschikbaar. Google besloot al enige tijd geleden om de ondersteuning van FTP geleidelijk af te bouwen en het eindstation nadert, zo laat het techbedrijf nogmaals weten. Wie op dit moment binnen Chrome een FTP-link opent krijgt een directory listing te zien of downloadt een bestand. Inmiddels wordt er volgens Google zo weinig gebruik gemaakt van FTP dat het protocol volledig kan worden uitgeschakeld.

Met de recente lancering van Chrome 86 is dit inmiddels bij één procent van de gebruikers gedaan. Binnenkort zal Chrome 87 verschijnen, waarvan FTP standaard voor de helft van de gebruikers staat uitgeschakeld. Zowel in het geval van Chrome 86 als 87 kunnen gebruikers FTP nog via de instellingen weer inschakelen. Met de lancering van Chrome 88, die in januari 2021 verschijnt, zal FTP volledig uit de browser verdwijnen. Chrome-gebruikers die dan nog bestanden via FTP willen downloaden zullen hiervoor een apart programma moeten installeren.