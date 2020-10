NSA geeft thuiswerkers tips voor een veilige thuiswerkomgeving

De snelle overstap naar thuiswerken die wereldwijd heeft plaatsgevonden is volgens de NSA "de droom van hackers". Aanleiding voor de Amerikaanse geheime dienst om ambtenaren die thuiswerken verschillende tips voor een veilige thuiswerkomgeving te geven.

Het gaat voornamelijk om algemene tips zoals het installeren van antivirussoftware, het tijdig installeren van beveiligingsupdates, niet zomaar links in e-mails openen en het gebruik van unieke wachtwoorden. Tevens adviseert de NSA om geen wachtwoorden in de browser op te slaan, maar hiervoor een wachtwoordmanager te gebruiken.

In een "Telework Best Practices" geeft de geheime dienst iets meer adviezen (pdf). Zo wordt aangeraden om bij het gebruik van privésystemen voor werk alle applicaties en browservensters die niet werkgerelateerd zijn voor en tijdens de werkzaamheden te sluiten. Tevens doen gebruikers er verstandig aan om een apart werkprofiel te maken dat over minimale rechten beschikt en wordt afgeraden om verbinding met openbare wifi-netwerken te maken.

Daarnaast moeten ambtenaren hun werkcomputer niet met andere gezinsleden delen en thuis geen werkdocumenten printen, tenzij dit door de betreffende overheidsinstantie is goedgekeurd. Ook het doorzetten van het werktelefoonnummer naar een persoonlijke telefoonnummer wordt afgeraden, wat ook geldt voor het onbeheerd en onvergrendeld achterlaten van het systeem.