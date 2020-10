Schooldistrict VS betaalt 200.000 dollar losgeld na ransomware-aanval

Een Amerikaans schooldistrict heeft criminelen meer dan 200.000 dollar betaald voor het ontsleutelen van bestanden die bij een ransomware-aanval waren versleuteld. Het Sheldon Independent School District, dat twaalf scholen en tienduizend leerlingen telt, werd eerder dit jaar door ransomware getroffen.

Hierdoor werden gegevens van leerlingen en medewerkers gecompromitteerd en waren belangrijke systemen niet meer te gebruiken. De aanvallers eisten 350.000 dollar voor het ontsleutelen van de bestanden. Volgens het schooldistrict was het genoodzaakt om de aanvallers te betalen, aangezien het herstellen van de getroffen systemen vijf tot zes maanden kon duren. "Ik had het losgeld liever niet betaald, om zo een duidelijke boodschap af te geven dat we het niet zullen doen", liet directeur King Davis eerder dit jaar weten. "Ik niet weet hoe verstandig is, gezien de werkelijkheid dat we operationeel moeten zijn."

"Na overleg met staat en federale instanties en ons cybersecuritybedrijf, bleek dat betalen de beste optie was om de operaties van het district voort te zetten", aldus het schooldistrict tegenover ABC13. Er volgden onderhandelingen met de aanvallers, die het losgeld verlaagden naar 207.000 dollar, wat het schooldistrict betaalde. De verzekeringsmaatschappij van het district betaalde nog eens 100.000 dollar aan de onderhandelaars, forensisch onderzoekers die de aanval onderzochten en de leveranciers die de resterende schade kwamen herstellen, zo meldt de Houston Chronicle.

Een aantal dagen na betaling van het losgeld was het districtssysteem weer operationeel, maar het verhelpen van een aantal andere zaken nam nog weken in beslag. Daarnaast doet het schooldistrict nu meer aan het trainen van het personeel als het om cybersecurity gaat.