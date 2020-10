Qbuzz adviseert buschauffeurs om CoronaMelder uit te schakelen

Busmaatschappij Qbuzz heeft buschauffeurs geadviseerd om tijdens hun werk bluetooth uit te schakelen zodat de CoronaMelder-app niet werkt. Het vervoersbedrijf is bang dat buschauffeurs door onterechte meldingen onnodig in quarantaine moeten. Dat blijkt uit een e-mail waar RTL Nieuws over bericht.

"Busmaatschappijen als Qbuzz zijn bang dat chauffeurs om de haverklap tien dagen thuis moeten zitten", zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL, de branchevereniging van OV-maatschappijen in Nederland. Doordat de chauffeurs in een hokje van plexiglas zitten zijn ze volgens de vervoerder beschermd. Ook dragen reizigers een mondkapje en stappen ze achterin de bus in. De kans op een besmetting is daardoor nog kleiner, aldus de directie van Qbuzz.

Het bluetoothsignaal van een besmette passagier kan de buschauffeur echter bereiken. Wanneer de besmette passagier via CoronaMelder laat weten dat hij besmet is, kan de chauffeur een waarschuwing krijgen en zou dan tien dagen in quarantaine moeten. Eerder maakten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zich al zorgen over het quarantaine-advies van de corona-app. Daarnaast lieten onderzoekers van het Trinity College Dublin zien dat corona-apps niet goed in het openbaar vervoer werken.