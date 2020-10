Google gaf dit jaar 33.000 waarschuwingen voor phishing door staten

Google heeft gebruikers in de eerste drie kwartalen van dit jaar 33.000 waarschuwingen verstuurd voor phishingaanvallen die met steun van landen werden uitgevoerd. Als de trend zich doorzet komt het aantal waarschuwingen iets hoger uit dan in 2019, toen gebruikers nog 40.000 keer werden gewaarschuwd. Dat heeft het bedrijf in een blogposting bekendgemaakt.

Zo zag Google een aanval waarbij aanvallers zich voordeden als antivirusbedrijf McAfee en het slachtoffer opriepen om via GitHub een legitieme versie van de antivirussoftware te installeren, terwijl er gelijktijdig malware op het systeem werd geplaatst. Ook maken aanvallers gebruik van de coronacrisis om phishingaanvallen uit te voeren, waarbij er berichten uit naam van de Wereldgezondheidsorganisatie worden verstuurd.

Sinds 2012 laat Google een waarschuwing zien als het vermoedt dat gebruikers het doelwit zijn van door een staat gesponsorde aanvallers. Ook deelt het techbedrijf informatie over deze aanvallen met de FBI. Eerder liet Google weten dat het meer dan 270 groepen uit meer dan vijftig landen volgt die zich met dit soort aanvallen bezighouden.