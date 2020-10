Amerikaanse consumentenbond adviseert Microsoft Defender als antivirus

Wie zijn Windows 10-computer wil beschermen kan prima de ingebouwde antivirussoftware Microsoft Defender gebruiken, zo adviseert de Amerikaanse consumentenbond Consumer Reports. Niet alle gebruikers weten echter dat het besturingssysteem standaard met een gratis antivirusoplossing wordt geleverd.

Het advies staat in de vernieuwde "Security Planner" die gebruikers allerlei beveiligingstips geeft voor het beveiligen van hun computers, smartphones en andere apparaten, alsmede hun privacy en accounts. De Security Planner werd in 2017 gelanceerd door Citizen Lab, een onderdeel van de universiteit van Toronto dat zich onder andere bezighoudt met het onderzoeken van aanvallen tegen mensenrechtenactivisten, burgerrechtenbewegingen en andere groeperingen.

Via de planner krijgen eindgebruikers laagdrempelig beveiligingsadvies. De Security Planner is nu bij Consumer Reports ondergebracht en verder uitgebreid. Voor het beveiligen van computers wordt aangeraden om het besturingssysteem up-to-date te houden en back-ups te maken. In het geval van Windows 10-systemen adviseert de Security Planner het gebruik van Microsoft Defender.

"De gratis antivirussoftware ingebouwd in Windows 10 is je eerste verdedigingslinie tegen malware", aldus het advies. Aanvullend wordt aangeraden om de ransomwarebescherming die Microsoft Defender biedt in te schakelen, aangezien dit standaard niet het geval is. Volgens Consumer Reports is de bescherming die Microsoft Defender biedt vergelijkbaar met die van veel gratis en betaalde producten. Niet alle gebruikers weten dit echter, zo laat het advies verder weten.

Tevens wordt het gebruik van een wachtwoordmanager en het inschakelen van multifactorauthenticatie aangeraden. Eigenaren van een iPhone of Android moeten daarnaast alleen apps uit de Apple App Store of Google Play store installeren en onofficiële appstores vermijden, aangezien dit de kans op malware verkleint. Gebruikers doen er verder verstandig aan om bij de installatie van een app op de gevraagde permissies te letten.