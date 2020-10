Snack- en snoepgoedfabrikant Haldiram’s getroffen door ransomware

De grootste snack- en snoepgoedfabrikant van India, Haldiram’s, is getroffen door een omvangrijke ransomware-aanval. Ook wisten de aanvallers allerlei gevoelige data van het bedrijfsnetwerk te stelen. De aanval vond al plaats in juli, maar is nu pas bekend geworden nadat de Indiase politie vorige week een officieel onderzoek is gestart.

De aanval op Haldiram’s, dat vorig jaar in India een omzet van 1 miljard dollar had, vond plaats in de nacht van 12 op 13 juli. Volgens berichten in de Indiase media wisten de aanvallers de data op alle servers van het bedrijf te versleutelen en back-ups te verwijderen. Voordat de ransomware werd uitgerold maakten de aanvallers allerlei data buit. Het ging om financiële gegevens, informatie over werknemers, salarisgegevens, verkoopcijfers, inkoopinformatie en inventarisgegevens.

Voor het ontsleutelen van de data op de systemen van Haldiram's en het verwijderen van de gestolen gegevens eisten de aanvallers een bedrag van 750.000 dollar. Of de snackfabrikant de aanvallers heeft betaald wordt niet vermeld. Wel wist Haldiram’s volgens de berichtgeving de data uiteindelijk zelf te herstellen.