Slachtoffer nepbankmedewerkers voor 18.000 euro bestolen

Een 86-jarige vrouw uit Dordrecht is door criminelen die zich voordeden als bankmedewerkers voor 18.000 euro bestolen. De oplichters combineerden telefonische phishing met het fysiek ophalen van de pinpas. De afgelopen maanden werden honderden mensen opgelicht door criminelen die zich voordeden als bankmedewerker. Bij deze gevallen wisten de oplichters de slachtoffers zover te krijgen om hun spaargeld naar een "kluisrekening" over te maken. In werkelijkheid ging het om de rekening van een katvanger.

Bij de vrouw uit Dordrecht werd een iets andere methode toegepast, zo laten de kleinkinderen van de Dordtse weten, die een crowfundingactie zijn gestart. De vrouw werd vorige maand gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. Hij meldt dat criminelen hebben geprobeerd om geld van de rekening te halen. Vervolgens vraagt hij of de Dordtse haar rekening wil controleren. Het geld is nog gewoon aanwezig. De oplichter stelt dat het nodig is om de rekening extra te beveiligen en weet de inloggegevens en pincode van de vrouw te ontfutselen.

De Dordtse wordt ook verteld om even niet te bellen of appen met anderen, omdat criminelen die communicatie kunnen onderscheppen. Tevens is het volgens de oplichter nodig om de bankpas te vervangen. Een andere "bankmedewerker" zal hiervoor de pinpas, die de Dordtse wegens corona in een envelop bij haar deur moet neerleggen, komen ophalen. "Toen ik de deur opendeed stond er een man die nogal schuw was. Hij zei niet veel, pakte het pasje en ging weer weg", aldus de vrouw tegenover De Stentor.

De telefonische oplichter blijft al die tijd aan de lijn, in totaal tweeënhalf uur. Naar eigen zeggen om te controleren dat alles goed gaat. Nadat de pinpas is opgehaald wordt er 15.000 euro van de spaarrekening van de vrouw overgemaakt naar haar lopende rekening, waar al 3.000 euro op staat, en wordt er een groot bedrag opgenomen. Er volgen nog enkele opnames. Afsluitend laat de oplichter weten dat hij haar die avond zal bellen en zij de volgende ochtend een nieuwe pinpas krijgt.

De volgende ochtend is er geen nieuwe pinpas. De criminelen hebben alles geblokkeerd, waardoor de vrouw niet op haar rekening kan kijken. Alleen in Dordrecht zijn er vorige maand vijf aangiftes over deze vorm van oplichting gedaan. Bij deze slachtoffers werden bedragen van tussen de 5000 en 20.000 euro buitgemaakt. "Soms wordt mensen ook gevraagd om hun pinpas verticaal door te knippen en dan op te sturen of af te geven. Die pas wordt gewoon weer aan elkaar geplakt en gebruikt", stelt rechercheur Randy van Tienen tegenover De Stentor.

"Onze oma, die wij altijd waarschuwen, die ook naar Kassa, Radar en Opgelicht kijkt, ook zij is helaas slachtoffer geworden. Ze geeft aan dat ze zo op haar in hebben gepraat dat ze er echt zeker van was dat dit de echte ING was" zo laten de kleinkinderen via de crowdfundingpagina weten. Via de actie is inmiddels meer dan 5200 euro opgehaald. ING zegt niet aansprakelijk te zijn voor de ontstane schade.