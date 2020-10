Gegevens 293.000 forumgebruikers Albion Online gestolen

Aanvallers zijn erin geslaagd om de gegevens te stelen van 293.000 gebruikers van het forum van de gratis online role-playing game Albion Online. Het gaat om profielgegevens, alsmede e-mailadressen en gesalte en met het bcrypt-algoritme gehashte wachtwoorden.

Met het forumwachtwoord is ook op het spel in te loggen. Albion Online heeft gebruikers een e-mail gestuurd waarin wordt geadviseerd het wachtwoord te wijzigen. Volgens spelontwikkelaar Sandbox Interactive was de inbraak op het forum mogelijk door een combinatie van de gebruikte forumsoftware en de serverconfiguratie, maar verdere details zijn op dit moment niet gegeven en zullen vanwege de "operationele security" geheim blijven.

Naar aanleiding van het datalek is Sandbox Interactive naar eigen zeggen van plan om externe beveiligingsexperts een extra veiligheidscheck te laten uitvoeren. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zal het aantal en de diepgang van externe security-audits worden vergroot. Sandbox Interactive stelt dat Albion Online ruim 5,8 miljoen spelers heeft.