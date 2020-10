ING hoeft klant die oplichter toegang gaf tot rekening niet te vergoeden

ING hoeft een klant die een oplichter toegang tot zijn rekening gaf en vervolgens 2500 euro buitmaakte niet te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant bood op Marktplaats een videorecorder te koop aan en werd door een oplichter benaderd die aangaf het apparaat te willen kopen.

De oplichter vroeg de ING-klant om een foto te maken van de videorecorder en zijn betaalpas en die samen met zijn geboortedatum en e-mailadres door te sturen, wat de klant ook deed. Hierna stuurde de oplichter via e-mail een link waarmee de klant op zijn bankomgeving kon inloggen. Vervolgens klikte de klant op "samsung activeren", vulde een tan-code in en gaf het getoonde bevestigingsnummer door aan de oplichter.

Door deze stappen te doorlopen activeerde de klant de mobiel bankieren app van ING op het toestel van de oplichter. Die kon zo bij de rekening van de klant en maakte zo'n 2500 euro over. De ING-klant ontdekte deze transactie een dag nadat die had plaatsgevonden. Volgens de klant had de onbevoegde transactie niet kunnen plaatsvinden als de beveiliging van de bank goed was geweest. Hij verzocht ING dan ook om de geleden schade te vergoeden.

De bank weigerde dit, waarop de klant naar het Kifid stapte. Het klachteninstituut stelt dat de klant zich niet heeft gehouden aan de voorschriften voor veilig bankieren. "Hij heeft persoonlijke gegevens (e-mailadres, foto betaalpas en geboortedatum) gedeeld met een derde. Daarna heeft hij een niet beveiligde link gebruikt voor het inloggen op zijn digitale omgeving en een bevestigingscode met de derde gedeeld. De derde heeft zijn mobiele telefoon kunnen toevoegen aan de digitale omgeving van consument."

Door het niet volgen van de regels is de klant "grof nalatig" geweest, zo oordeelt het Kifid. De handelingen die de klant uitvoerde zijn voor een normale overboeking niet vereist. "Juist omdat consument een heel stappenplan moest doorlopen, had hij op enig moment argwaan moeten krijgen. Hij had vraagtekens moeten zetten bij deze wijze van het overboeken van de verkoopprijs en daarover contact moeten opnemen met de bank of van de verkoop kunnen afzien", stelt het klachteninstituut verder. "Door toch het gehele stappenplan uit te voeren, kan zijn gedrag als bewust roekeloos nalaten worden gekwalificeerd." De vordering werd dan ook door het Kifid afgewezen (pdf).