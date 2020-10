Singapore breidt digitaal id-programma uit met gezichtsidentificatie

Vier miljoen burgers in Singapore hebben een nieuwe manier om zich bij overheid en bedrijfsleven te identificeren, namelijk hun gezicht. Het digitale identiteitsprogramma van het land is uitgebreid met gezichtsverificatie. Een maatregel die volgens de Singaporese overheid voor meer privacy en security moet zorgen, aangezien burgers geen wachtwoorden meer hoeven te verzinnen of met elk individueel bedrijf gevoelige data hoeven te delen.

Het Singapore Personal Access (SingPass)-systeem fungeert al sinds 2003 als de digitale identiteit van elke Singaporese burger en is enigszins vergelijkbaar met DigiD. Het systeem ondersteunt nu ook gezichtsverificatie. Burgers kunnen, als ze zich ergens willen aanmelden of registreren, via hun smartphone of kiosk een biometrische scan van hun gezicht laten maken. Vervolgens kijkt het systeem of het gezicht van de gebruiker overeenkomt met de pasfoto in de nationale identiteitsdatabase. Deze overheidsdatabase bevat de identiteiten en pasfoto's van vier miljoen Singaporezen van vijftien jaar en ouder.

Het is niet nodig om een aanvullend wachtwoord of andere informatie te verstrekken. De Singaporese DBS Bank ondersteunt het systeem al. Klanten van de bank die online willen bankieren voeren hun gegevens in en nemen een selfie. Vervolgens wordt de genomen selfie vergeleken met de paspoortfoto in de nationale identiteitsdatabase. De bank verstuurt vervolgens een sms-code naar het telefoonnummer van de klant dat bij de bank is geregistreerd. De klant vult de code in en rondt het registratieproces af.

"Digitale id-verificatie staat centraal bij het transformeren van de publieke sector", zegt iProov, ontwikkelaar van de verificatietechnologie. "Maar het is lastig om systemen te ontwikkelen die eenvoudig, gebruiksvriendelijk en 100 procent veilig zijn. Het gebruik van wachtwoorden en identiteitskaarten kan kwetsbaarheden introduceren, zo beschikken veel burgers niet over it-vaardigheden en -apparatuur."

Door het gebruik van gezichtsverificatie hoeven Singaporezen geen wachtwoorden meer te onthouden of hun identiteitskaart bij zich te dragen. Een scan van het gezicht is voldoende. De Singaporese overheid hoopt dat burgers op deze manier meer van online overheids- en bedrijfsdiensten gebruik gaan maken. Eén van de doelen van het Singapore Smart Nation initiatief, dat voor een "beter leven" door middel van technologie moet zorgen. Gebruik is niet verplicht, het blijft mogelijk voor burgers om via een wachtwoord in te loggen, zegt Kwok Quek Sin van het Singaporese agentschap GovTech tegenover persbureau AFP.