Mozilla verhelpt meerdere beveiligingslekken in Firefox

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgebracht die meerdere kwetsbaarheden verhelpt en de prestaties van de browser drastisch moet verbeteren. In Firefox 82 zijn in totaal zeven lekken opgelost. Via de kwetsbaarheden had een aanvaller spoofingaanvallen kunnen uitvoeren. Met voldoende moeite zou het volgens Mozilla ook mogelijk zijn geweest om willekeurige code op het systeem uit te voeren.

Verder claimt de browserontwikkelaar dat Firefox stukken sneller is geworden bij het opstarten en laden van websites. Zo is voor Windowsgebruikers het openen van een nieuw venster tien procent sneller geworden en wordt bij het herstellen van sessies een snelheidswinst van zeventien procent genoemd. Websites die flexbox-gebaseerde lay-outs gebruiken zouden zelfs twintig procent sneller laden. Updaten naar Firefox 82 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org. Volgens marktvorser StatCounter maakt 8,4 procent van de Nederlanders op de desktop gebruik van Firefox.