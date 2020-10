Chrome slaat bij het wissen van data Google.com en YouTube over

Wanneer gebruikers van Google Chrome ervoor kiezen om hun cookies en site-gegevens te verwijderen laat de browser een deel van de data voor Google.com en YouTube ongemoeid. Zo blijft het mogelijk voor Google om gebruikers via de al aanwezige gegevens te identificeren. Dat ontdekte Jeff Johnson.

Via de pagina chrome://settings/cookies biedt Chrome de optie om bij het afsluiten van de browser cookies en site-gegevens te verwijderen. Wanneer Chrome wordt afgesloten verdwijnen voor het domein YouTube.com de cookies, maar blijven database storage, local storage en service workers achter. In het geval van Google.com wordt de local storage niet verwijderd. De local storage kan informatie over gebruikers bevatten.

"Het geeft Google, en alleen Google, de mogelijkheid om Chrome-gebruikers die iets meer privacy willen te blijven volgen; iets wat zeer waardevol voor de internetgigant is bij het tonen van advertenties", aldus The Register. Google stelt tegenover de website dat het om een bug in Chrome gaat bij het verwijderen van cookies op first-party Google-websites en er binnenkort een fix wordt uitgerold.