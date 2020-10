Valt het delen van contactgegevens via WhatsApp onder de AVG?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Er zijn beperkingen bij het doorgeven van het e-mailadres aan derden. Maar contactgegevens doorgeven via WhatsApp is een standaard feature. Het zijn weliswaar geen e-mailadressen, maar kan dat volgens de wet zo maar?

Antwoord: Voor het doorgeven van e-mailadressen, 06-nummers en alle andere contactgegevens van personen (ook indien voor zakelijk contact) gelden gewoon dezelfde regels. Dat zijn immers allemaal persoonsgegevens onder de AVG.

Het maakt niet uit of je handmatig een 06-nummer in een e-mail plakt en deze zo doorgeeft, of dat je in de WhatsApp applicatie voor de optie "Contactpersoon toevoegen" kiest, een gegevenssetje kiest uit de lijst van je Android/Apple adresboek en deze in mooie lay-out laat verschijnen bij de ontvanger. In beide gevallen gebeurt hetzelfde: de contactgegevens komen bij de ontvanger.

Of dat mag, hangt allereerst af van of het delen onder de AVG valt. Die kent immers een uitzondering voor huishoudelijk of zuiver persoonlijk gebruik (artikel 2 lid 2c AVG). In principe geldt die alleen als je de gegevens voor jezelf houdt, maar in zeer beperkte kring delen kan vaak nog net. Als de buurvrouw mijn nummer aan de overbuurman geeft omdat die een afspraak wil om een pakketje bij me te halen, dan zie ik dat als buiten de AVG.

Als het onder de AVG valt heb je een grondslag nodig. Dat zal vaak toestemming zijn ("geef mijn nummer maar aan Jaap, hij mag me altijd appen voor een offerte"), maar dat is niet de enige. Uitvoering van een overeenkomst kan ook ("Jaap is mijn accountant, app hem maar over de jaarcijfers zodat we het contract kunnen finaliseren"). En wellicht kom je er ook met een eigen gerechtvaardigd belang ("Jaap vindt het vast fijn als Pieter hem appt hierover").

Ik lees vaak dat men zegt, als je WhatsApp (of vergelijkbare applicatie) gebruikt dan ben je akkoord met de voorwaarden en dan mag iedereen je dus appen. Dat argument volg ik niet. Ten eerste staat dat niet in de voorwaarden van WhatsApp, en ten tweede kunnen die voorwaarden geen toestemming afdwingen voor levenslang gecontacteerd te worden door eender wie.

Het maakt dus niet uit hoe je iemands contactgegevens deelt. De kern is dat je het alleen moet doen als het netjes is om te doen.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.