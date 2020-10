Cisco-routers actief aangevallen via lek in Cisco Discovery Protocol

Een kwetsbaarheid in verschillende Cisco-routers waardoor het mogelijk is om willekeurige code op de apparaten uit te voeren wordt actief aangevallen, zo heeft de netwerkfabrikant bekendgemaakt. Het beveiligingslek, CVE-2020-3118, is aanwezig in een implementatie van het Cisco Discovery Protocol (CDP) voor de Cisco IOS XR Software. Het besturingssysteem dat op Cisco-routers draait.

CDP is een netwerkprotocol dat Cisco-apparaten gebruiken om informatie over andere op het netwerk aangesloten apparaten te verzamelen. Door een kwaadaardig CDP-pakket naar een router te versturen kan een aanvaller een stack overflow veroorzaken, waardoor het mogelijk is om op de router willekeurige code met beheerdersrechten uit te voeren.

Cisco bracht in februari van dit jaar beveiligingsupdates voor het probleem uit. De kwetsbaarheid was aanwezig in ASR 9000, IOS XRv 9000 en Network Convergence System (NCS) 540, 560, 1000, 5000, 5500 en 6000 series routers. De kwetsbaarheid, die op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst met een 8,8 is beoordeeld, is volgens Cisco alleen te misbruiken door een "aangrenzende aanvaller" in hetzelfde broadcast domain als het aangevallen apparaat.

Gisteren kwam de NSA met een Top 25 van kwetsbaarheden die volgens de Amerikaanse geheime dienst door China worden gebruikt om organisaties aan te vallen. Het Cisco-lek stond ook in deze lijst vermeld. Gelijktijdig voorzag Cisco de advisory van een update waarin het laat weten dat misbruik van de kwetsbaarheid is waargenomen.