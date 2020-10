FTC: sterke toename van slachtoffers opgelicht via social media

Er is een sterke toename van het aantal mensen dat via social media wordt opgelicht, zo laat de Amerikaanse toezichthouder FTC weten. In de eerste zes maanden van dit jaar ontving de FTC 24.700 meldingen van slachtoffers die door een scam die op social media startte hun geld verloren.

In de eerste zes maanden van 2019 ging het nog om 8400 meldingen, terwijl het totaal aantal voor 2019 op 23.400 meldingen uitkwam. Ook het schadebedrag is explosief gestegen. Dat bedroeg in de eerste helft van vorig jaar 48 miljoen euro. Voor heel 2019 kwam de schade uit op 134 miljoen euro. In de eerste zes maanden van dit jaar rapporteerden slachtoffers een schadebedrag van 117 miljoen euro.

De meeste klachten gaan over advertenties voor online producten die op social media worden getoond en na te zijn besteld niet worden geleverd. Van de slachtoffers die het betreffende socialmediaplatform in hun klacht noemden gebruikte 94 procent Facebook of Instagram. Andere veelgenoemde scams die op social media beginnen zijn datingfraude, zogenaamde financiële compensatie voor bijvoorbeeld mensen die hun baan verloren en manieren om geld te verdienen, zoals pyramidespellen. Bijna de helft van alle datingfraude die sinds 2019 bij de FTC werd gemeld begon op social media, meestal Facebook of Instagram.