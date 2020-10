Afperser zet gestolen patiëntgegevens psychotherapiepraktijk online

Een Finse psychotherapiepraktijk die locaties in heel Finland heeft en duizenden patiënten behandelt is afgeperst nadat een aanvaller toegang tot zeer gevoelige patiëntdata wist te krijgen. Een deel van de data is inmiddels door de afperser openbaar gemaakt. Het gaat om namen, adresgegevens, persoonlijke identificatienummers en patiëntenrapporten.

In een verklaring op de eigen website bevestigt Vastaamo de datadiefstal en afpersing. Volgens het bedrijf gaat het om patiëntgegevens van voor november 2018. Vastoomo stelt verder dat het de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens zeer belangrijk vindt en het datalek betreurt. De aanvaller heeft inmiddels een deel van de gestolen data gepubliceerd. Het gaat om tweehonderd patiënten "records".

Als de psychotherapiepraktijk geen 450.000 euro betaalt zal de afperser elke dag honderd nieuwe records online zetten, zo meldt het Finse televisiestation YLE. De afpersers heeft naar eigen zeggen de gegevens van 40.000 patiënten in handen.