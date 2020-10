Tor Project start nieuwe inzamelingsactie: Use a Mask, Use Tor

De laatste weken van elk jaar start het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk, een inzamelingsactie om geld op te halen en dit jaar is niet anders. Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en overheidscensuur te omzeilen.

Het netwerk en de software om er gebruik van te maken worden door het Tor Project onderhouden, een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. De organisatie wil minder afhankelijk worden van de donaties van de Amerikaanse overheid. In 2017 ontving het Tor Project 4,1 miljoen dollar. Daarvan was 2,1 miljoen dollar afkomstig van Amerikaanse overheidsinstellingen, zoals de National Science Foundation, het Stanford Research Institute en een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2015 waren donaties van de Amerikaanse overheid nog goed voor 85 procent van de inkomsten.

Al enige tijd vraagt het Tor Project aan individuele gebruikers om donaties. Aan het einde van elk jaar vindt de jaarlijkse inzamelingsactie plaats. Dit jaar is het thema "Use a Mask, Use Tor". Daarmee wordt verwezen naar de huidige coronacrisis. "Use a mask, use Tor benadrukt wat we kunnen doen om het virus te bestrijden door een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapje beschermt anderen. Het dragen van een mondkapje gaat over het geven om elkaar en de gemeenschap", zegt Al Smith van het Tor Project. "Hetzelfde geldt voor het gebruik van Tor. Je beschermt dan niet alleen je eigen identiteit en privacy op internet, maar je helpt ook anderen die van Tor gebruikmaken. Anonimiteit is tenslotte dol op gezelschap."

Volgens Smith helpt een mondkapje om mensen in het echt te beschermen en doet Tor dit op internet. "Beide tools helpen om je identiteit te verbergen, kunnen surveillancesystemen breken en hun wijdverbreid gebruik versterken de gezondheid van gemeenschappen en ondermijnen de macht van systemen die ons juist willen verdelen. Het gebruik van een mondkapje en het gebruik van Tor laat ons solidair met elkaar zijn."

Met het geld dat wordt opgehaald wil het Tor Project de snelheid van het Tor-netwerk verbeteren, met name voor mensen die via smartphones met trage verbindingen en beperkte databundels verbinding maken. Ook wil de organisatie meer steun gaan geven aan vrijwilligers die hun servers voor het Tor-netwerk beschikbaar maken en moeten tools om censuur te omzeilen gebruiksvriendelijker voor smartphonegebruikers worden. Een ander belangrijk punt voor volgend jaar is dat het eenvoudiger voor app-ontwikkelaars moet worden om Tor in hun mobiele app te verwerken.