Franse ict-dienstverlener Sopra Steria slachtoffer van cyberaanval

De Franse ict-dienstverlener Sopra Steria is slachtoffer van een cyberaanval geworden, zo heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Volgens de Franse media gaat het om een aanval met de Ryuk-ransomware. In een persbericht stelt Sopra Steria dat er in de avond van 20 oktober een aanval op het it-netwerk heeft plaatsgevonden.

Vervolgens zijn er niet nader genoemde beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico's te beperken. Tevens zegt Sopra Steria dat het bezig is om de situatie zo snel als mogelijk te herstellen en het al het mogelijke heeft gedaan om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Verdere informatie over de aanval wordt niet gegeven. Anonieme bronnen laten aan het Franse LeMagIT weten dat systemen met de Ryuk-ransomware besmet zijn geraakt.

Sopra Steria biedt zelf cybersecuritydiensten aan. Gisteren organiseerde het bedrijf nog een webinar "The cybersecurity threat, how to counter it?" waar ook ransomware aan de orde kwam. De ict-dienstverlener, die vorig jaar een omzet van 4,4 miljard euro had, is tevens onderdeel van de Cyber Campus France, dat is opgezet om kennis over cybersecurity te delen.