Landelijke pinstoring bij winkels Albert Heijn, Etos en Gall & Gall

Net als een jaar geleden hebben winkels van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall weer met een landelijke pinstoring te maken, waardoor klanten hun boodschappen niet via pin kunnen afrekenen. Het betalen van de boodschappen is alleen mogelijk met contant geld, zo laten de winkelketens via hun websites weten.

"Samen met KPN doen we er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen", zo stelt Albert Heijn in een verklaring. Verdere details over de oorzaak van het probleem zijn niet gegeven. Verschillende winkels waar alleen met pin kan worden betaald hebben de deuren gesloten, wat ook voor enkele andere vestigingen geldt, zegt een woordvoerder tegenover Nu.nl.

Het is vervelend, zeker in deze tijd waarin bijna niemand nog met contant geld betaalt", laat een woordvoerder aan het AD weten. "We roepen klanten op om contant geld mee te nemen en het betalen zo coronaproof mogelijk te doen." Het is de bedoeling dat klanten het geld op het betaalplankje leggen en niet aan de aan de caissière overhandigen. Distrifood meldt dat ook vestigingen van Albert Heijn in België last van de storing hebben.

Vorig jaar juni kregen Albert Heijn, Etos en Gall & Gall ook met een landelijke pinstoring te maken, die toen voor lange rijen bij de kassa's zorgde en sommige vestigingen de deuren liet sluiten. Die storing bleek te zijn veroorzaakt door een probleem met een firewall van KPN.