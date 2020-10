Ontwikkelaar van Nitro PDF Reader getroffen door datalek

Nitro Software, ontwikkelaar van de Nitro PDF Reader en software voor het signeren van pdf-documenten, is getroffen door een datalek dat mogelijk ook gevolgen voor Amazon, Apple, Google en Microsoft heeft. In een bericht van 21 oktober aan de Australian Securities Exchange (ASX) laat de softwareontwikkelaar weten dat een ongeautoriseerde derde partij toegang heeft gekregen tot een database van het bedrijf.

De betreffende database zou worden gebruikt voor het ondersteunen van verschillende online Nitro-diensten, en dan met name de gratis diensten die Nitro aanbiedt. "De database bevat geen documenten van gebruikers of klanten", aldus Nitro Software. Er is ook geen bewijs gevonden dat er gevoelige of financiële data van klanten is getroffen. Toezichthouders zijn over het incident ingelicht, maar verdere details worden niet door Nitro gegeven.

Securitybedrijf Cyble claimt dat de database door een aanvaller wordt verkocht, alsmede één terabyte aan documenten die uit de clouddienst van Nitro zijn gestolen, zo meldt Bleeping Computer. Het zou onder andere om documenten van Apple, Amazon, Google en Microsoft gaan. Of het daadwerkelijk om documenten van de techbedrijven gaat is op het moment nog niet bevestigd.