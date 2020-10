Adware-apps in Google Play Store 7 miljoen keer gedownload

In de Google Play Store zijn 21 gaming-apps met adware ontdekt die bij elkaar meer dan zeven miljoen keer zijn gedownload, zo waarschuwt antivirusbedrijf Avast. De adware toont advertenties buiten de app en verbergt het icoon van de app zodat die niet eenvoudig is te verwijderen.

De 21 apps zijn allemaal spelletjes. Vier apps, Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll en Helicopter Attack NEW, hadden elk meer dan vier miljoen downloads. Google heeft inmiddels achttien van de apps verwijderd, maar Shoot Them is op het moment van schrijven nog steeds in de Play Store te vinden. Volgens Avast is het belangrijk dat gebruikers bij de installatie van apps naar gevraagde permissies en recensies kijken.

Het is niet de eerste keer dat er adware in de Google Play Store opduikt. Het afgelopen jaar wisten tientallen malafide apps door de controle van Google heen te komen om vervolgens miljoenen keren te worden gedownload.