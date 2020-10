De Jonge: 14.000 mensen gaven besmetting door via CoronaMelder

Sinds de lancering van CoronaMelder hebben 14.000 mensen via de app aangegeven met het coronavirus besmet te zijn. Dat liet minister De Jonge van Volksgezondheid weten tijdens het debat over de Corona-noodwet in de Eerste Kamer. Twee weken geleden ging het nog om zo'n 1600 mensen.

Mensen die van de app gebruikmaken en met corona besmet zijn kunnen ervoor kiezen om dit via de app te melden. Dit wordt samen met een medewerker van de GGD gedaan. Vervolgens ontvangen alle contacten een melding Het gaat dan om personen bij wie de patiënt minstens vijftien minuten dicht in de buurt is geweest. In de melding staat de datum van het contact en wordt aangeraden om tien dagen in quarantaine te gaan.

De corona-app is inmiddels meer dan 3,6 miljoen keer gedownload. Eerste Kamerlid Otten wilde van de minister weten of er ook gegevens zijn over het aantal mensen dat de app weer heeft verwijderd. Daarbij werd onder andere naar Ierland gewezen, waar zo'n half miljoen mensen de corona-app wegens een bug verwijderden. Cijfers over gebruikers van CoronaMelder die de app verwijderden zijn er niet, reageerde De Jonge. De minister voegde toe dat hij geen signalen heeft dat heel veel mensen in Nederland de app verwijderd zouden hebben.