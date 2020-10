ICO: kredietbureaus gebruikten persoonsgegevens illegaal voor marketing

Kredietbureaus Experian, Equifax en TransUnion hebben jarenlang persoonlijke gegevens die ze voor hun wettelijke taken ontvingen op illegale wijze verwerkt, onder andere voor marketingdoeleinden. Mogelijk zijn miljoenen Britten hiervan het slachtoffer geworden, zo stelt de Britse toezichthouder ICO op basis van eigen onderzoek dat twee jaar in beslag nam.

De drie kredietbureaus hebben de wettelijke taak om de kredietwaardigheid van personen te bepalen. Andere organisaties kunnen hier gebruik van maken, bijvoorbeeld wanneer personen een abonnement willen afsluiten. Experian, Equifax en TransUnion bleken zich echter ook bezig te houden met het handelen in, verrijken en uitbreiden van de persoonlijke data van mensen, zonder dat die hiervan wisten.

Dit leverde producten op die vervolgens door bedrijven, politieke partijen en liefdadigheidsinstellingen werden gebruikt om nieuwe klanten te vinden, mensen te identificeren die producten en diensten konden betalen en profielen over mensen te maken.

De gegevensverwerking was "onzichtbaar" voor de personen in kwestie, omdat ze niet wisten dat hun gegevens werden verzameld en gebruikt. "Dit is in strijd met de databeschermingswetgeving", aldus de Britse toezichthouder. Uit het onderzoek van de ICO bleek dat de kredietbureaus niet transparant waren en persoonlijke data die ze voor hun kredietbeoordeling ontvingen, voor marketingdoeleinden gebruikten. Tevens werd er van profilering gebruikgemaakt om nieuwe of eerder nog onbekende informatie over personen te genereren.

De kredietbureaus gaven op hun websites wel wat privacy-informatie, maar daarin stond niet duidelijk vermeld wat ze met de gegevens van mensen deden. Ook bleek dat verschillende juridische grondslagen voor het verwerken van persoonlijke data op verkeerde wijze werden gebruikt.

Naar aanleiding van het onderzoek van de ICO hebben Equifax en TransUnion aanpassingen doorgevoerd en bepaalde producten en diensten teruggetrokken. Ook Experian voerde aanpassingen door, maar die gaan volgens de ICO niet ver genoeg. De privacytoezichthouder heeft nu een "enforcement notice" opgelegd, waarmee het bedrijf wordt gedwongen om de werkwijze aan te passen. Zo moet het mensen informeren dat het persoonlijke informatie verzamelt en waarvoor het die gebruikt.

De aanpassingen moeten juli volgend jaar een feit zijn, anders kan de ICO verdere maatregelen nemen, waaronder het opleggen van een boete die 20 miljoen pond of vier procent van de wereldwijze omzet bedraagt. Onlangs besloot de ICO om British Airways wegens een groot datalek een boete van 20 miljoen pond op te leggen.