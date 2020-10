De Jonge: uitschakelen CoronaMelder in meeste beroepsgroepen onnodig

Voor de meeste beroepsgroepen is het niet nodig om de CoronaMelder-app uit angst voor onterechte meldingen uit te schakelen. Wel werkt de overheid in overleg met Apple en Google aan een pauzeknop voor CoronaMelder. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De afgelopen weken verschenen er in verschillende sectoren adviezen om CoronaMelder uit te schakelen. Bijvoorbeeld buschauffeurs van Qbuzz werd aangeraden om bluetooth uit te schakelen, om zo onterechte meldingen door de app te voorkomen. Het vervoersbedrijf is bang dat buschauffeurs door onterechte meldingen onnodig in quarantaine moeten. Doordat de chauffeurs in een hokje van plexiglas zitten zijn ze volgens de vervoerder beschermd. Ook dragen reizigers een mondkapje en stappen ze achterin de bus in. De kans op een besmetting is daardoor nog kleiner, aldus de directie van Qbuzz.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) riep huisartsen op om CoronaMelder tijdens het covid-spreekuur uit te zetten, om zo ook onterechte meldingen te voorkomen. "Ik constateer dat er de afgelopen periode bij werkgevers in diverse sectoren onduidelijkheid bestaat over de werking van CoronaMelder, wat op een aantal plekken heeft geresulteerd in adviezen om CoronaMelder op de werkvloer niet te gebruiken", zo stelt De Jonge.

"In de praktijk zal het uitzetten van CoronaMelder voor de meeste beroepsgroepen niet nodig zijn", gaat de minister verder. Hij wijst naar de werking van de app, die pas een waarschuwing geeft als gebruikers minstens vijftien minuten in de buurt van een besmet persoon zijn geweest die dit vervolgens via de app heeft gemeld.

Volgens De Jonge kan alleen voor beroepsgroepen waar mensen langer dan vijftien minuten in de nabijheid van andere mensen zijn en er daadwerkelijk geen kans op besmetting is, bijvoorbeeld vanwege het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of door het gebruik van spatschermen, het uitzetten van blootstellingsmeldingen tijdens het contact of het niet meebrengen van de telefoon een optie zijn. In overleg met Apple en Google wordt er gewerkt aan het mogelijk maken van een pauzeknop in CoronaMelder zelf, voegt de minister toe. Wanneer deze pauzeknop beschikbaar is, is nog onbekend.