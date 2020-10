Microsoft rolt update uit die Adobe Flash Player van pc's verwijdert

Microsoft is begonnen met de uitrol van een update die Adobe Flash Player van pc's verwijdert. Na de installatie van de update is het niet meer mogelijk om Flash Player te installeren. Adobe maakte al drie jaar geleden bekend dat het de ondersteuning van de browserplug-in dit jaar stopt. Er zullen dan geen beveiligingsupdates meer voor Flash Player verschijnen.

Microsoft heeft Flash Player in Edge Legacy, Chromium Edge en Internet Explorer 11 ingebouwd en zal na december 2020 ook geen beveiligingsupdates meer voor de browserplug-in uitbrengen en die uit de eigen browsers verwijderen. Eerder dit jaar kondigde het techbedrijf een update aan die Flash Player uit de verschillende browsers zal verwijderen. In eerste instantie is de update optioneel.

Deze optionele update, KB4577586, wordt nu aangeboden via de Microsoft Update Catalog, zodat gebruikers en organisaties kunnen onderzoeken wat het verwijderen van Flash Player voor gevolgen heeft. De update kan na installatie niet worden verwijderd. Wanneer Flash Player toch nog nodig blijkt te zijn moeten gebruikers hun systeem naar een eerder herstelpunt terugzetten of Windows opnieuw installeren.

Bleeping Computer en Born City melden dat de update alleen de Flash Player-versie verwijdert die standaard met Windows 8.1 en 10 wordt meegeleverd. De versie in Microsoft Edge blijft echter aanwezig, wat ook geldt voor los geïnstalleerde versies van de browserplug-in.

Planning

Het uitfaseren van Flash Player vindt gefaseerd plaats. In januari 2021 zal Microsoft Flash Player-versies van voor juni 2020 standaard in Edge Legacy en IE11 blokkeren. Tevens zal Flash Player deze maand uit Chromium Edge verdwijnen, de nieuwe Edge-versie gebaseerd op de open source Chromium-browser. Volgend jaar zomer wordt de update die Flash Player uit Edge Legacy en IE11 verwijdert onder gebruikers van Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Embedded 8 uitgerold.

Voor bedrijven die van Flash Player gebruik willen blijven maken biedt Microsoft de optie om de plug-in via de Internet Explorer-mode van Edge Legacy te laden. Ook IE11 zal dit mogelijk maken.