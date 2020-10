Politie Limburg wil inbrekers met 'Snelle DNA-straat' sneller opsporen

De Politie Limburg is een nieuwe proef gestart waarbij het dna-materiaal vaker en sneller wil inzetten om inbrekers en straatovervallers op te sporen. Voor de proef 'Snelle DNA-straat' wordt samengewerkt met Eurofins Forensic Services - The Maastricht Forensic Institute (Eurofins-TMFI) uit Maastricht.

Het bedrijf, dat al met en voor de politie werkt, heeft samen met het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een werkproces ontwikkeld om meer, sneller en vaker dna-sporen in te zetten. Werden sporen eerst nog naar het NFI in Den Haag gestuurd, nu worden ze in Maastricht geanalyseerd. Het is de bedoeling dat de analyse binnen 72 uur is afgerond en de dna-sporen in de databank van het NFI zijn opgenomen.

De politie laat weten dat het om dna-sporen van "high impact crimes" gaat, zoals woninginbraken, straatroven en overvallen. "Meer, sneller en vaker sporen inzetten en analyseren, leidt tot een grotere kans op succes in opsporingsonderzoeken. Dit kan mogelijk weer leiden tot een hoger oplossingspercentage van zaken", aldus de politie. De proef duurt in principe drie jaar. In die periode wordt het werkproces getoetst en verder doorontwikkeld.