Criminelen publiceren klantgegevens beveiligingsbedrijf Gunnebo

Criminelen hebben gegevens van klanten van het Zweedse beveiligingsbedrijf Gunnebo op internet gepubliceerd, waaronder Holland Casino. Het gaat onder andere om tekeningen van kluizen, alarmsystemen, veiligheidsdeuren en de beveiliging van het Zweedse parlement. De data werd eind augustus van de servers van het bedrijf gestolen. Gunnebo houdt zich bezig met oplossingen voor toegangscontrole, geldbeheer en kluizen.

Het beveiligingsbedrijf maakte in augustus melding van de aanval, maar gaf nauwelijks enige details over het soort aanval en hoe de aanvallers toegang tot de systemen hadden gekregen. Nu laat het bedrijf weten dat ook klantgegevens zijn buitgemaakt, waarvan een deel op internet is gepubliceerd. Getroffen klanten zijn inmiddels ingelicht.

Volgens de Zweedse krant Dagens Nyheter gaat het in totaal om achttien gigabyte aan data die op de pagina van een groep ransomwarecriminelen is verschenen. De gestolen gegevens betreffen onder andere tekeningen van kluizen, alarmsystemen, de beveiliging van het Zweedse parlement en de beveiligingsruimte en veiligheidsdeuren van een vestiging van Holland Casino. Tevens gaat het om financiële informatie van Gunnebo zelf, alsmede bankgegevens en wachtwoorden en informatie over transacties van klanten.

Het lijkt erop dat de aanvallers losgeld van Gunnebo eisten om publicatie van de data te voorkomen en het bedrijf weigerde te betalen. "Ik wil benadrukken dat het betalen van losgeld om de bestanden te verwijderen nooit een optie voor Gunnebo is geweest. De enige manier om deze vorm van misdaad de kop in te drukken is dat getroffen organisaties geen losgeld betalen", zegt ceo Stefan Syren.