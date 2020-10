Brit verdacht van het bespioneren van 772 vrouwen via webcam

De Amerikaanse autoriteiten verdenken een 57-jarige Britse man van het bespioneren van 772 vrouwen in 39 verschillende landen via hun eigen webcam. De Brit zou van 2012 tot 2015 nietsvermoedende vrouwen het programma 'Cammy' hebben laten installeren door het voor te doen als een andere programma. Eenmaal geïnstalleerd kreeg de Brit via Cammy toegang tot de webcam van zijn slachtoffers en kon hen zo bespioneren.

De FBI kwam de man op het spoor nadat hij een Amerikaanse studente zover had gekregen om de software op haar universiteitslaptop te installeren. Nadat de vrouw de laptop op het universiteitsnetwerk aansloot werd de spyware opgemerkt en waarschuwde de universiteit de FBI, die een onderzoek startte.

Het ip-adres dat FBI-agenten aantroffen bleek van de Britse man te zijn. Tijdens een verhoor door de Greater Manchester police en een FBI-agent bekende de man. Op de laptop van de Brit werden honderden afbeeldingen gevonden van slachtoffers die zich aan het uitkleden waren of seks hadden.

In de VS is de man vorig jaar aangeklaagd voor "wire fraud" en computerfraude. De Amerikaanse autoriteiten hebben het Verenigd Koninkrijk gevraagd om de Brit uit te leveren. Deze week buigt een Britse rechter zich over het uitleveringsverzoek, zo melden Court News UK en The Daily Mail.