FBI waarschuwt ziekenhuizen voor aanvallen met ransomware

De FBI, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hebben ziekenhuizen en zorgverleners gewaarschuwd voor aanvallen met ransomware. De drie overheidsinstanties zeggen over geloofwaardige informatie te beschikken dat er een "verhoogde en directe cybercrimedreiging" voor Amerikaanse ziekenhuizen en zorgverleners is.

Verdere details over de directe dreiging worden niet gegeven. Wel bevat de waarschuwing informatie over de Trickbot-malware en Ryuk-ransomware. Trickbot wordt verspreid via e-mailbijlagen. Het gaat dan om Microsoft Office-documenten met een kwaadaardige macro, die wanneer geactiveerd door de gebruiker Trickbot installeert. Trickbot wordt weer gebruikt voor de installatie van de Ryuk-ransomware.

In de waarschuwing gaan de overheidsinstanties ook kort in op Anchor_DNS, een tool die Trickbot gebruikt om via domain name system (dns)-tunneling met besmette machines te communiceren. Doordat de communicatie via dns gaat weten de aanvallers standaard netwerkbeveiligingsproducten te omzeilen, aldus de uitleg van de overheidsinstanties.

Verder worden er verschillende Indicators of Compromise (IOC's) gegeven waarmee organisaties kunnen vaststellen of een specifieke dreiging, zoals een bepaald malware-exemplaar, op hun systemen of binnen hun netwerken aanwezig is of was. Het gaat dan om ip-adressen, bestandsnamen en commando's waar zowel Trickbot als Ryuk gebruik van maken.

Afsluitend geven de FBI, het ministerie en het CISA tips om infecties te voorkomen en data veilig te stellen, zoals het maken van offline back-ups, het trainen en bewust maken van eindgebruikers, aangezien die het doelwit zijn, het uitschakelen van ongebruikte RDP-poorten en in het geval van een waargenomen Trickbot-infectie meteen maatregelen te nemen om data veilig te stellen.

Als het gaat om het maken van back-ups wordt er naar de "3-2-1-regel" verwezen. Deze regel stelt dat er drie kopieën van belangrijke data zijn die op tenminste twee verschillende type media worden bewaard en waarvan één offline wordt opgeslagen. Mochten aanvallers er toch in slagen om belangrijke data te versleutelen, dan raden de overheidsinstanties af om het losgeld te betalen, aangezien er geen garantie is dat organisaties hun bestanden terugkrijgen en het criminelen aanmoedigt om met hun praktijken door te gaan.