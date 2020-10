Amerikaanse ziekenhuizen schakelen systemen uit wegens ransomware

Verschillende Amerikaanse ziekenhuizen hebben de afgelopen dagen hun systemen uitgeschakeld nadat die met ransomware besmet raakten. Het gaat om drie ziekenhuizen van het St. Lawrence Health System in de staat New York en het Sky Lakes Medical Center in de staat Oregon.

De ziekenhuizen werden afgelopen dinsdag getroffen. Volgens het Sky Lakes Medical Center zijn er geen aanwijzingen dat patiëntgegevens zijn gecompromitteerd. Wel zorgt de aanval ervoor dat communicatie met het ziekenhuis lastiger is. De spoedeisende hulp en "veel" geplande operaties zullen gewoon doorgang vinden. Wel zouden afspraken voor het maken van scans mogelijk worden verzet. De twee apotheken van het ziekenhuis zijn met "sommige beperkingen" geopend.

Het St. Lawrence Health System besloot systemen van de drie getroffen ziekenhuizen uit te schakelen om verdere verspreiding van de ransomware te voorkomen. "Deze locaties gebruiken de vastgestelde back-upprocessen, waaronder het offline documenteren", aldus de zorgverlener in een verklaring tegenover 7 News. De systemen van de drie ziekenhuizen raakten besmet met de Ryuk-ransomware.

De FBI, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) kwamen gisteren met een waarschuwing waarin ze ziekenhuizen en zorgverleners wijzen op dreigende aanvallen met ransomware.