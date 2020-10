AP: camera met gezichtsherkenning meestal niet toegestaan

Het gebruik van camera's met gezichtsherkenning is meestal niet toegestaan voor bedrijven, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder gaat daarom sectoren die dergelijke camera's vaak gebruiken voorlichting geven over de regels. Uit onderzoek van de AP blijkt dat dergelijke camera's vooral veel worden ingezet door winkels, beveiliging, sport en entertainment, vervoer en gemeenten.

Winkels gebruiken gezichtsherkenningscamera's om winkeldieven op te sporen, terwijl bedrijven in de beveiliging, beurslocaties en pretparken de technologie inzetten voor toegangscontrole. Volgens de AP blijkt dat organisaties vaak niet weten wat de regels voor gezichtsherkenning zijn. Om ongeoorloofd gebruik van gezichtsherkenningscamera's te voorkomen gaat de toezichthouder de eerder genoemde sectoren daarom voorlichten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verbiedt in beginsel het gebruik van biometrische gegevens om iemand te identificeren. Er zijn echter twee uitzonderingen. De personen die worden gefilmd hebben toestemming gegeven of de gezichtsherkenning wordt ingezet voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden met een 'zwaarwegend algemeen belang'.

"Als we het land volhangen met zulke systemen, kun je continu gevolgd worden. Die camera’s nemen jou niet alleen op, die weten wie je bent", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Die kunnen jou herkennen als je bijvoorbeeld de slijter binnenstapt om een fles wijn te kopen en kunnen het ook registreren als je dat misschien wat vaker doet dan een ander. Dat is niet alleen een onprettig idee, het is in strijd met de wet. Wij begrijpen dat je als winkelier winkeldiefstallen wilt voorkomen, maar dat mag niet op deze manier."

Volgens Verdier zijn de systemen misschien handig, maar mogen ze alleen worden ingezet als het écht nodig is. "Kijk eerst of je hetzelfde doel met minder ingrijpende maatregelen kunt bereiken. Bijvoorbeeld met camera's zonder gezichtsherkenning." Op een pagina met vragen over biometrische persoonsgegevens legt de AP uit dat gezichtsherkenning grote privacyrisico's met zich meebrengt en dat bedrijven meestal geen camera's met gezichtsherkenning mogen gebruiken.