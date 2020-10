Onderzoek: omvang van cybercrime-as-a-service zeer beperkt

Verschillende politiediensten en securitybedrijven waarschuwden de afgelopen jaren geregeld voor 'Cybercrime as a Service' (Caas), waarbij minder technische criminelen de kennis en tools die ze zelf niet hebben inkopen, maar de handel in dit soort cybercrimediensten op online marktplaatsen is veel kleiner dan gedacht.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeker Rolf van Wegberg. Hij promoveerde afgelopen dinsdag op dit onderwerp aan de TU Delft. Cybercrime as a Service omvat software en diensten voor bijvoorbeeld het uitvoeren van phishing- en ddos-aanvallen of het verspreiden van ransomware, zonder dat hier al teveel technische kennis voor is vereist.

Daardoor wordt de drempel voor het plegen van cybercrime verlaagd, waardoor meer mensen zich volgens de politie hiermee bezighouden. Dergelijke tools en diensten zijn onder andere op online marktplaatsen verkrijgbaar. "Het wordt wel vergeleken met een 'cybercrime-IKEA', waar je heen gaat om je gewenste pakket te kopen of samen te stellen", zegt Van Wegberg. "Het fenomeen maakt de drempel voor criminelen om met cybercrime te beginnen in principe veel lager."

De onderzoeker onderzocht of CaaS echt zo'n belangrijk verschijnsel aan het worden is. Hiervoor werd er gekeken naar de transactiegegevens van acht online marktplaatsen over een periode van zes jaar. Het ging onder andere om de Silk Road en AlphaBay-marktplaats. Daaruit blijkt dat de omvang van cybercrime as a service beperkt is.

"Niet alles is te koop en er is geen bewijs van een snelle groei, en dus van wijdverbreide commoditisering. Dit in tegenstelling tot de alarmerende taal die je vindt in de rapportages van de beveiligingsindustrie", aldus Van Wegberg. Volgens de onderzoeker laat het gebrek aan groei in omvang en uitbreiding van het CaaS-aanbod zien dat er voor aspirant cybercriminelen nog steeds aanzienlijke drempels zijn.