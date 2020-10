Meer Amerikaanse ziekenhuizen getroffen door ransomware

De afgelopen dagen zijn meerdere ziekenhuizen in de Verenigde Staten getroffen door ransomware. Gisteren verscheen al het nieuws over ziekenhuizen in de staten New York en Oregon, nu blijken ook ziekenhuizen in Vermont besmet te zijn geraakt alsmede een ziekenhuis in Brooklyn.

Zes ziekenhuizen en medische centra van het University of Vermont Health Network raakten met ransomware besmet, zo laten bronnen aan NBC News weten. De ziekenhuisgroep stelt in een verklaring dat het nog niet weet wanneer alle systemen weer zijn hersteld. De aanval heeft gevolgen voor de zorg aan patiënten. Zo is het MyChart Patient Portal, dat duizenden patiënten gebruiken om hun gezondheidsgegevens en dossiers in te zien en afspraken te maken, offline.

Daarnaast waarschuwen de ziekenhuizen dat patiënten met vertragingen te maken kunnen krijgen en dat bepaalde ingrepen zullen worden uitgesteld. Zo werden gisteren verschillende operaties en röntgenfoto's al uitgesteld en neemt één van de getroffen ziekenhuizen tijdelijk geen traumapatiënten aan. Vanwege de aanval werd besloten om systemen uit te schalen, meldt persbureau AP.

Hierdoor zag personeel zich genoodzaakt om op papieren medische dossiers terug te vallen. Door de uitgeschakelde systemen zullen ook de uitslagen van coronatests vermoedelijk langer op zich laten wachten, aldus VTDigger. De FBI heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Aangezien het om een lopend onderzoek gaat wil de Amerikaanse opsporingsdienst geen verdere informatie geven, zo laat het op Twitter weten.

Naast de ziekenhuizen in Vermont wisten aanvallers ook systemen van het Wyckoff Heights Medical Center in Brooklyn met ransomware te infecteren, meldt Bleeping Computer. Volgens een bron gaat het om een infectie met de Ryuk-ransomware. De FBI, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) kwamen woensdag met een waarschuwing waarin ze ziekenhuizen en zorgverleners wijzen op dreigende aanvallen met ransomware.