OM eist celstraffen tegen duo voor WhatsAppfraude en phishing

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen een 19-jarige man uit Delft en een 20-jarige man uit Zoetermeer die worden verdacht van WhatsAppfraude en phishing, waarmee de twee bijna 10.000 euro van slachtoffers wisten te stelen.

Volgens het OM deden de mannen zich via WhatsApp voor als de zoon of dochter van het slachtoffer. Ze stelden dat er problemen waren met internetbankieren en er snel een rekening moest worden betaald. Het opgegeven rekeningnummer was echter van een katvanger die zijn rekening ter beschikking had gesteld aan de verdachten. Zodra slachtoffers het geld naar de opgegeven rekening overmaakten werd het door de verdachten opgenomen.

Eén van de mannen zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan phishing. Via een website liet hij slachtoffers geloven dat ze een MacBook hadden gewonnen. Om de laptop te ontvangen moesten alleen via internetbankieren de verzendkosten worden betaald. De website om dit te doen was echter een phishingsite. Ingevoerde gegevens werden door de verdachten gebruikt om vervolgens de rekening van slachtoffers te plunderen, aldus het OM.

Daarnaast wordt één van de mannen verdacht van een straatroof en hadden beide verdachten bij hun aanhouding harddrugs bij zich. Tegen de verdachte die van de meeste oplichtingszaken en de straatroof wordt verdacht is een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist. De officier van justitie eiste tegen de andere man twee maanden gevangenisstraf, waarvan 44 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 150 uur.