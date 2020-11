Chrome krijgt binnenkort eigen Root Store voor tls-certificaten

Google Chrome krijgt binnenkort een eigen Root Store voor certificaten, net zoals bij Mozilla Firefox het geval is, zo heeft het Chrome-team aangekondigd. Dit moet voor een "consistente ervaring" op verschillende platformen zorgen, aldus het team.

Dat blijkt uit een Chromium-pagina waarvan het bestaan via Reddit bekend werd. De Root Store bevat de rootcertificaten van vertrouwde certificaatautoriteiten. Chrome zal bij het opzetten van een beveiligde verbinding met een website via de Root Store controleren of het door de website aangeboden tls-certificaat van een vertrouwde certificaatautoriteit afkomstig is. Is het certificaat niet afkomstig van een certificaatautoriteit die in de Root Store is te vinden dan geeft de browser een certificaatwaarschuwing.

Op dit moment maakt Chrome gebruik van de Root Store die door het onderliggende besturingssysteem wordt aangeboden. Dat zal binnenkort gaan veranderen, want Google gaat een eigen Root Store voor Chrome implementeren, wat voor zowel ontwikkelaars als gebruikers voor een consistente ervaring op de verschillende platformen moet zorgen, zo stelt het Chrome-team. Alleen in het geval van Chrome voor iOS zal Googles browser geen eigen Root Store gebruiken, aangezien Apple dit niet toestaat.

Mozilla maakt voor Firefox al gebruik van een eigen Root Store en de vereisten zullen dan ook voor de meeste certificaatautoriteiten bekend zijn, zo laat het Chrome-team weten. Wanneer de eigen Root Store precies wordt doorgevoerd is nog niet bekendgemaakt.