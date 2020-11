Vakbonden: werkgevers raden gebruik van CoronaMelder-app af

Werknemers krijgen van hun werkgever het advies om de CoronaMelder-app niet te gebruiken of dit wordt zelfs verboden, zo laten CNV en FNV tegenover Trouw weten. De vakbonden hebben daar naar eigen zeggen tientallen meldingen over ontvangen. Werkgevers zijn bang dat personeel bij een melding tien dagen in quarantaine moet, wat voor hogere verzuimkosten zorgt en een impact op de productie heeft.

Het advies om de corona-app niet te gebruiken zou met name in de retailsector en industrie worden gegeven. "Dit speelt vooral bij kleine ondernemers - met maximaal negen werknemers - die niet vanuit huis kunnen werken”, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL). Uit onderzoek van ONL blijkt dat vier procent van de ondervraagde ondernemers hun personeel afraadt de app te downloaden. "Ondernemers geven aan dat personeelsleden lang moeten wachten op het krijgen van een test en de uitslag. In sommige branches kan er vanuit huis worden gewerkt, maar in veel gevallen ook niet. Dit leidt tot hoge verzuimkosten", zo laat de branchevereniging weten.

Werkgevers mogen het gebruik van de app niet verplichten maar ook niet verbieden. "Het installeren en gebruiken van de corona-app is een persoonlijke keuze, daar mag een baas niets over zeggen. Ook niet als de app tijdens werktijd aanstaat", zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. Werkgevers mogen zelfs niet vragen of hun personeel de app geïnstalleerd heeft, omdat dit een inbreuk op de privacy is, meldt FNV op de eigen website.

CNV maakt zich zorgen over werkgevers die het gebruik van de app door hun personeel afraden of verbieden. "Dit vergroot de kans op coronabesmettingen op de werkvloer", zegt vakbondsvoorzitter Piet Fortuin. De afgelopen weken verschenen er in verschillende sectoren adviezen om CoronaMelder uit te schakelen. Bijvoorbeeld buschauffeurs van Qbuzz werd aangeraden om bluetooth uit te schakelen, om zo onterechte meldingen door de app te voorkomen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) riep huisartsen op om CoronaMelder tijdens het covid-spreekuur uit te zetten, om zo ook onterechte meldingen te voorkomen. Voor de meeste beroepsgroepen is het niet nodig om de CoronaMelder-app uit angst voor onterechte meldingen uit te schakelen, zo stelde minister De Jonge van Volksgezondheid in een reactie op deze adviezen.