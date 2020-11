Data 1,1 miljoen klanten grootste online supermarkt Singapore gestolen

Criminelen hebben bij de grootste online supermarkt van Singapore de gegevens van 1,1 miljoen klanten gestolen en op internet te koop aangeboden. Singapore telt 5,7 miljoen inwoners. De bij RedMart gestolen data bestaat uit namen, telefoonnummers, adresgegevens, gehashte wachtwoorden en gedeeltelijke creditcardnummers, zo blijkt uit een e-mail die de supermarktketen naar klanten stuurde.

Volgens Lazada, dat de eigenaar van RedMart is, was de data afkomstig uit een database die bij een derde partij werd gehost. Het ging om een legacy systeem dat niet langer bij het bedrijf in gebruik is. De database is inmiddels beveiligd. Daarnaast is van alle getroffen klanten het wachtwoord gereset. Ook wordt klanten aangeraden om alert te zijn op phishingmails die naar aanleiding van de gestolen data verstuurd kunnen worden. Hoe aanvallers toegang tot de database kregen is niet bekendgemaakt. De Singaporese privacytoezichthouder is over het datalek geïnformeerd, meldt The Straits Times.