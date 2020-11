Bedrijf stopt na 14 jaar met browsermetingen wegens aanpassing User-Agent

Veertien jaar lang publiceerde NetMarketShare elke maand een overzicht met het marktaandeel van verschillende webbrowsers, maar daar is nu een einde aan gekomen. Aanleiding is een naderende aanpassing aan de User-Agent die browsers bij het bezoeken van websites versturen.

De User-Agent-string bevat informatie over onder andere het besturingssysteem van de gebruiker, gebruikte browser en versienummer, apparaatmodel en onderliggende architectuur. De combinatie van deze parameters en grote aantal mogelijke waardes zorgt ervoor dat internetgebruikers alleen aan de hand van hun User-Agent zijn te identificeren. Iets wat de via de website AmIUnique.org is te testen.

De User-Agent heeft ook verschillende toepassingen waar websites en webontwikkelaars gebruik van maken. In plaats van alle informatie via de User-Agent prijs te geven is er een nieuwe oplossing bedacht genaamd User-Agent Client Hints. Deze oplossing biedt toegang tot dezelfde informatie als de normale User-Agent, maar dan op een privacyvriendelijke manier waarmee wordt voorkomen dat de browser standaard alles uitzendt, zo stellen de bedenkers.

Zo geeft de browser bij het bezoek van een website eerst alleen de browsernaam en algemeen versienummer, bijvoorbeeld Chrome 69. Vervolgens kan de server om aanvullende informatie vragen, zoals het specifieke versienummer, het onderliggende besturingssysteem en details over processorarchitectuur en apparaat. Het is vervolgens aan de browser om te bepalen welke data er wordt teruggestuurd. Dit voorkomt dat alle User Agent-informatie standaard wordt vrijgegeven en geeft de gebruiker meer controle. Op den duur zou de User-Agent helemaal moeten worden uitgefaseerd.

Google is begonnen om User-Agent Client Hints onder Chrome-gebruikers uit te rollen. Onder een klein deel van de gebruikers van Chrome 85 is de feature inmiddels uitgerold en mogelijk zal de standaard User-Agent volgend jaar door Google worden vervangen of zo worden aangepast dat die alleen de beperktere informatie geeft die ook via User-Agent Client Hints wordt verstrekt.

Volgens voorstanders moet dit de mogelijkheid voor het tracken van internetgebruikers beperken wat hun privacy ten goede komt. De detectietechnologie die NetMarketShare gebruikt om het marktaandeel van browsers te meten kan echter niet met deze aanpassing overweg. Aanleiding voor Net Applications, aanbieder van NetMarketShare, om de stekker uit de meetdienst te trekken. Er zal geen nieuw overzicht voor november verschijnen. Gedupeerde klanten krijgen hun geld terug.