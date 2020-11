Acht jaar cel voor man die via botnets gestolen gegevens verhandelde

Een Russische man die via botnets gestolen gegevens verhandelde is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Volgens de aanklager werkte de verdachte van 2007 tot en met 2019 nauw samen met cybercriminelen om gegevens die via botnets waren gestolen op online fora te verhandelen.

Zo schreef de man scripts om botnetlogs te parsen en zocht hij handmatig in de data die van besmette pc's afkomstig was om persoons- en inloggegevens te vinden. Vervolgens gebruikte de verdachte de gestolen inloggegevens om via internetbankieren te kijken hoeveel geld slachtoffers op hun rekeningen hadden staan. Alleen bij rekeningen met voldoende geld werden uiteindelijk frauduleuze transacties uitgevoerd.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat de verdachte meer dan 200.000 persoons- en bankgegevens in bezit heeft gehad en verhandeld. Met de verhandelde gegevens werd vervolgens geprobeerd om naar schatting 100 miljoen dollar te stelen, aldus het ministerie. Het gaat hier echter om "intended loss". Het daadwerkelijk gestolen bedrag wordt niet door het ministerie vermeld.