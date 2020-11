Politie krijgt systeem dat misbruik politiegegevens proactief detecteert

De politie krijgt een systeem dat misbruik van politiegegevens en politiesystemen proactief moet detecteren. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten op vragen van de CDA en het PvdA. Aanleiding voor de vragen is het Encrochat-onderzoek naar versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen, waarbij de politie ook is gestuit op signalen van ambtelijke corruptie. Politiegegevens zouden naar criminelen zijn gelekt.

CDA-Kamerleden Van Dam en Van Toorenburg en PvdA-Kamerlid Kuiken wilden onder andere van Grapperhaus weten tegen welke privacywetgeving de politie aanloopt bij de uitrol van software waarbij verdacht zoekgedrag door politiemensen binnen de systemen automatisch wordt opgemerkt. Volgens de minister moet misbruik van informatie voorkomen worden. "Daarnaast moet informatie beschikbaar blijven en niet door technische bedreigingen (bijvoorbeeld een virus of malware) beschadigd worden of onbeschikbaar raken", voegt Grapperhaus toe.

Om dit te realiseren is de politie vorig jaar een pilot gestart waarmee stapsgewijs een systeem en werkwijze wordt ontwikkeld om misbruik van politiegegevens en politiesystemen proactief te herkennen en hier adequaat op te reageren. De pilot wordt in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Daarna volgt de evaluatie en zal het systeem en de werkwijze landelijk worden uitgerold. "Deze monitoring op atypische signalen is gefocust op datagebruik en niet in de eerste plaats op individuele politiemedewerkers", merkt de minister op.

Grapperhaus liet eerder al weten dat het proactief signaleren van atypisch gebruik van informatie een preventieve werking heeft. "Door in een vroeg stadium met medewerkers in gesprek te gaan kan een misverstand uit de weg worden geruimd, een probleem worden opgelost, misbruik worden voorkomen en gedrag tijdig worden aangepast. Signalen van (mogelijk) ongeoorloofd raadplegen van informatie tijdens de pilot worden opgevolgd."

De minister stelt verder dat alle politiesystemen zullen worden aangesloten op de Logging as a Service (LaaS) omgeving, om zo zicht op het gebruik van systemen te houden. Door middel van de LaaS-omgeving wordt bijgehouden wie welke informatie heeft geraadpleegd. Door alle systemen hierop aan te sluiten wordt de manier van logging geüniformeerd. "De maatregelen zijn erop gericht om corruptie vroegtijdig te herkennen en te voorkomen. Vertrouwen blijft het uitgangspunt, daar hoort monitoren en controleren ook gewoon bij als waarborg", aldus Grapperhaus.