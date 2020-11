SP wil opheldering over af te luisteren cryptofoons politie en marechaussee

De SP heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over cryptofoons van de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee die door de Amerikaanse geheime dienst NSA waren af te luisteren. Het radioprogramma Argos kwam onlangs met het nieuws dat de SE 660 Crypto-mobilofoon van fabrikant Ascom van een backdoor was voorzien waardoor de NSA de versleutelde communicatie kon afluisteren.

De backdoor betrof afgezwakte versleutelingsalgoritmes in de telefoons waar de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee mee communiceerden en het mogelijk voor de NSA maakten om gesprekken af te luisteren. Of de NSA daadwerkelijk gesprekken heeft afgeluisterd en hoe vaak is onbekend. SP-Kamerlid Van Raak wil nu opheldering van Ollongren. Zo moet de bewindsvrouw duidelijk maken sinds wanneer ze weet dat politie en marechaussee waren af te luisteren.

"Wanneer hebt u de Amerikanen om opheldering gevraagd over deze grootschalige spionage? Wat was hun antwoord? Als u dat niet hebt gedaan, wanneer gaat u die opheldering wél vragen?", vraagt Van Raak verder. Het SP-Kamerlid wil daarnaast weten of Nederlandse diensten nog van de betreffende mobilofoon of andere apparatuur van Amerikaanse oorsprong gebruikmaken.

Afsluitend wil Van Raak dat Ollongren een lijst geeft met namen van landen die apparatuur op het gebied van veiligheid leveren waar mogelijk een backdoor in zit. Tevens vraagt het SP-Kamerlid om een lijst van apparatuur waarvan de minister kan garanderen dat er geen backdoor in aanwezig is. Ollongren heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.