Techbedrijf Insentia verwacht miljoenen euro's schade door ransomware

Het Australische techbedrijf Insentia dat eind oktober door ransomware werd getroffen verwacht dat de schade door de aanval omgerekend miljoenen euro's zal bedragen. Isentia houdt zich bezig met data-analytics en mediamonitoring en heeft onder andere de Australische overheid en grote ondernemingen als klant. De aanval had gevolgen voor de mediaportaal van Isentia, waarmee klanten van het bedrijf onder andere kunnen zien hoe media over hen schrijven of bepaalde onderwerpen volgen (pdf).

Vandaag heeft Isentia een update over het incident gepubliceerd waarin het laat weten dat de schade door de aanval waarschijnlijk tussen de 4,3 en 5,2 miljoen euro zal liggen. Het gaat dan om herstelkosten en misgelopen inkomsten. Een aantal systemen is inmiddels hersteld en de hersteloperatie is nog gaande. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven (pdf).