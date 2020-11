Speelgoedfabrikant Mattel in juli getroffen door ransomware

Speelgoedfabrikant Mattel is eind juli het slachtoffer van ransomware geworden, zo heeft het bedrijf in een Form 10-Q-formulier aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission laten weten. De infectie van 28 juli zorgde ervoor dat data op "een aantal" systemen werd versleuteld.

Na ontdekking van de aanval zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen en systemen te herstellen. Mattel stelt dat de aanval invloed op sommige bedrijfsfuncties had en het de kritieke operaties heeft kunnen herstellen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de aanvallers gegevens van het bedrijf, zakelijke klanten, leveranciers, consumenten of medewerkers hebben gestolen.

Afsluitend meldt Mattel dat de aanval geen wezenlijke impact op de bedrijfsvoering of de financiën heeft gehad. Een forensisch onderzoek naar de aanval is nog gaande en het bedrijf kan de volledige impact van de aanval dan ook nog niet vaststellen. Mattel beschikt over een cyberverzekering, maar zegt dat er geen garantie is dat de schade van een cyberincident volledig wordt gedekt. Hoe de infectie kon plaatsvinden en of er losgeld is betaald laat Mattel niet weten.